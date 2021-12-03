Союз офицеров: цель неприкрытого давления на Беларусь - ликвидация белорусской государственности

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говорится в обращении.Белорусский союз офицеров отметил, что миролюбивый белорусский народ никогда не выступал в роли агрессора в отношении других стран., - подчеркивается в документе.Белорусские офицеры решительно протестуют против откровенной клеветы наших западных соседей по поводу якобы имеющих место нарушений Беларусью международных обязательств и соглашений.- дополнили они.