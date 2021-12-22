Современная Варшава: «умственная ограниченность и безразличие к делу»

Показательный факт. Из десятков и сотен международных правозащитных организаций, слетающихся как мухи на мед на любой мало-мальски подходящий для демонстрации собственной принципиальности случай, одна-единственная Amnesty International («Международная амнистия») обвинила Польшу в жестоком обращении с беженцами, пытающимися пересечь польскую границу. Однако на заявления Эмиля Чечко о массовых преступлениях польских военных и силовиков на границе не отреагировал (пока?) никто.

Отчего же столь громкое молчание? Почему представители ООН, ОБСЕ, Human Right Watch и других правозащитных структур не едут на границу, не требуют доступа в польскую приграничную зону, не прочесывают лес в поисках возможных пропавших и жертв преступлений? Почему, как в отношении Беларуси, не создают всевозможных спецкомиссий и не назначают спецдокладчиков?

Ответ прост: солдат бежал не в ту сторону. А потому польские СМИ продолжают «лепить» из Чечко предателя, преступника и асоциальную личность. А из Беларуси - образ враждебного государства, использующего перебежчика в своих пропагандистских целях. «Белорусская пропаганда публикует интервью с польским солдатом. Они знают, как заставить людей говорить то, что они хотят», - демонизирует нашу страну телеканал TVPinfo. Информация о «низком моральном облике» Чечко и его же «никчемности» активно тиражируется и региональными польскими СМИ. Оказывается, бравого еще вчера пограничника, несшего службу с боевым оружием в руках и удостоившегося вместе с сослуживцами даже памятной монеты польского Нацбанка, «в детстве не воспринимали всерьез в связи с его умственной ограниченностью и безразличием к делу».

Консервативно-либеральный еженедельник Do Rzeczy, например, в начале этой недели и вовсе назвал показания Чечко «бреднями психически нездорового человека». И заявил устами польского политика Марека Якубяка: «Поляки на подобные преступления не способны, ведь мы не белорусы и не русские».

Но не спешите удивляться, следующее заявление варшавского политика еще лучше: «Военный суд должен заочно вынести приговор, потом Польше следует потребовать экстрадиции. У Лукашенко нет выбора, поскольку у нас с Беларусью подписан соответствующий договор. В Польше этот человек должен отбыть наказание».

Варшава вспомнила про «соответствующий договор»! Впрочем, про укрывающихся в Польше белорусских преступников - экстремистов и радикалов, крушивших в 2020-м наши города и пытавшихся спровоцировать население на кровавую бойню, пан Марек Якубяк не вспомнил. Видимо, это другое…

Пожалуй, лишь газета Wyborcza Białystok устами депутата от Партии зеленых Томаша Анисько заметила: «Правительство PiS подарило нам самое мрачное Рождество за 40 лет после военного положения. Сейчас у нас гибридное военное положение в Подляшье и состояние узаконенного беззакония по всей стране. Несколько тысяч человек, прибывших в Польшу, находятся в ужасных условиях в центрах для беженцев. Мы знаем о людях, погибших на границе. Мы знаем о нападениях на гуманитарные организации, которые помогают нуждающимся. Несколько дней назад полиция организовала рейд на пункт гуманитарной помощи на Подляшье, организованный Клубом католической интеллигенции. В пятницу (17 декабря) мы получили информацию о военнослужащем, который покинул службу и бежал в Беларусь…»

Этот крик души продублировал польский новостной портал bia24.pl. И на этом, собственно, все опять затихло.

Хотя… Почему затихло? Который год хоронящая то Россию, то Беларусь Gazeta Polska Codziennie на этой неделе сделала новый смелый прогноз: эпоха России и Германии подходит к концу. По мнению издания, теперь уже эти державы находятся в состоянии упадка и делают отчаянные шаги в попытке сохранить величие - и на этом фоне у Польши есть шанс создать новый региональный центр силы, став «ориентиром» для Беларуси и Украины. «Именно мы можем воспользоваться ситуацией, - утверждает польское издание. - Встряски в ЕС способствовали интеграции Троеморья, а его жителям понадобится альтернатива становящейся все менее привлекательной европейской интеграции. Напряженность в отношениях между Минском и Киевом с одной стороны и Москвой с другой мы можем использовать в собственных интересах, заняв на Днепре место россиян в роли инвесторов и носителей культуры. Перед нами лучший за многие века шанс на то, чтобы создать сильную державу».

Словом, вновь мечты и амбиции панствования «от можа до можа». С нетрезвыми асоциалами на границах, «умственной ограниченностью и безразличием к делу». С последним, кстати, сложно не согласиться. Впрочем, относится это отнюдь не к сбежавшему в Беларусь солдату…