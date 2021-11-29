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Совет Министров уточнил перечни документов, срок действия которых продлевается

Правительство уточнило перечни документов, срок действия которых продлевается. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 ноября 2021 года № 671, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Фото: БЕЛТА

Так, постановление № 687 от 2 декабря 2020 года дополнено перечнями админпроцедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по которым однократно продлевается на шесть месяцев, если истекает с 11 ноября 2021 года по 26 марта 2022-го включительно.

В данный перечень вошли 164 процедуры. В их числе принятие решения о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу, принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения. Также в перечне выдача справок о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о месте жительства и составе семьи, о месте жительства, выдача копии лицевого счета, выдача медицинской справки о состоянии здоровья, выдача и обмен водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории, подкатегории, выдача и обмен государственного удостоверения на право охоты.

Также установлен и перечень документов, выданных физ- и юрлицам, ИП, иных решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев в указанном случае.

Документ принят в связи с внесением изменений в Указ от 25 ноября 2020 года № 442 "О продлении срока действия документов".

Постановление № 671 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 ноября 2021 года.
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