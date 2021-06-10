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  2. Совмин уточнил мероприятия госпрограмм по рациональному использованию природных ресурсов

Совмин уточнил мероприятия госпрограмм по рациональному использованию природных ресурсов

Постановлением Совета Министров от 9 июня 2021 года №321 в новой редакции излагается перечень мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды, включаемых в государственные программы и финансируемых за счет средств республиканского и местных бюджетов. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 10 января 2011 года №26, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.


За счет средств республиканского бюджета финансируются некоторые мероприятия в области охраны и использования недр, гидрометеорологической деятельности, охраны природных ресурсов в условиях изменения климата, обращения со стойкими органическими загрязнителями, сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия, обеспечения функционирования Национальной системы мониторинга окружающей среды.

За счет средств местного бюджета могут финансироваться мероприятия в области обращения со стойкими органическими загрязнителями (переупаковка, удаление (вывоз) и обезвреживание непригодных пестицидов, ликвидация мест хранения и захоронения непригодных пестицидов), а также сохранения и устойчивого использования биологического и ландшафтного разнообразия (разработка региональных схем рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения, формирование и обеспечение функционирования элементов национальной экологической сети и др.). 

Фото: архив БЕЛТА
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