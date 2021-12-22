Совмин установил порядок формирования и ведения реестра административных процедур

Реестр представляет собой государственную информационную систему, в которой содержатся данные об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования. Система обеспечивает предоставление сведений из реестра по запросу посредством интернета через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС).Уточняется, что формирование реестра осуществляется в виде электронной базы данных.На портале приводятся принципы формирования и ведения реестра. Среди них – полнота и достоверность содержащихся в нем сведений, открытость и доступность их для всеобщего ознакомления; информационное взаимодействие с другими государственными информационными ресурсами (системами), а также автоматизация формирования реестра.В реестр включаются: краткое описание административной процедуры; сведения об административной процедуре и порядке ее осуществления; наименование, место нахождения, режим работы уполномоченного органа, график приема представителей субъектов хозяйствования, иная имеющаяся контактная информация; требования к документам, предоставляемым для осуществления административной процедуры; наименование, место нахождения, режим работы органа-регулятора и (или) иного государственного органа или организации, являющихся вышестоящими по отношению к уполномоченному органу; реквизиты текущих (расчетных) банковских счетов, на которые необходимо перечислять плату, взимаемую при осуществлении административной процедуры, и способы ее внесения.Оператором реестра определен Национальный центр электронных услуг. Давать разъяснения по вопросам применения постановления № 735 уполномочено Министерство экономики.Правовой акт принят в соответствии с Указом Президента от 25 июня 2021 года № 240 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования».Основные положения постановления вступают в силу с 27 марта 2022 года, иные – после его официального опубликования.