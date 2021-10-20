Совмин установил форму характеристики руководящих кадров и работников организаций

Постановлением Правительства от 14 октября 2021 г. № 585 установлена форма характеристики руководящих кадров и работников организаций. Подробности сообщаются на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в характеристике должна отражаться информация о профессиональных и деловых качествах работника (компетентность, работоспособность, исполнительность, инициативность, стремление повышать свой профессиональный уровень и др.), а также о его моральных качествах (ответственность, порядочность, активность и др.). Кроме того, в характеристике должны быть представлены сведения об участии работника в социально-общественной жизни коллектива, его взаимодействии с нанимателем, профсоюзной организацией по решению актуальных вопросов деятельности организации.
Уточняется, что в характеристике должна быть информация о дисциплинарных взысканиях, примененных к работнику в течение последнего года до даты выдачи характеристики (до даты увольнения), а также о его привлечении к материальной ответственности.
«При направлении характеристики по запросу госоргана, иной госорганизации, а также организации, более 50% акций (долей в уставном фонде) которой находится в государственной собственности, в обязательном порядке также должны содержаться сведения об отношении к государственным и общественным институтам, конституционному строю; о совершавшихся действиях против порядка управления и общественной безопасности, наличии антигосударственных проявлений работника на рабочем месте», – говорится в сообщении.
Правовой акт разработан в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций», в который были внесены изменения Декретом от 12 октября 2021 г. № 6.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Фото: БЕЛТА