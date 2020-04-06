Совмин расширил перечень товаров, на которые могут регулироваться цены

Правительство расширило перечень социально значимых товаров, цены на которые может регулировать Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Это следует из постановления Совмина № 205 от 4 апреля.

В перечень включены мясные и рыбные консервы, сухое молоко, кофе, питьевая вода, туалетное и хозяйственное твердое мыло, спички, женские прокладки и подгузники, туалетная бумага, средства защиты органов дыхания (маски) и дезинфицирующие средства.

Согласно документу, МАРТ может регулировать цены на указанные товары не более 90 дней в течение одного года.

Постановление Совмина вступает в силу после официального опубликования.