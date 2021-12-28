Совмин опубликовал график личных приемов руководителей госорганов в январе

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель проведет прием граждан 12 января, министр юстиции Сергей Хоменко – 14 января, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко – 19 января.Личный прием граждан министром иностранных дел Владимиром Макеем запланирован на 21 января, министром связи и информатизации Константином Шульганом – 26 января, председателем Государственного комитета по стандартизации Валентином Татарицким – 28 января.В пресс-службе Правительства напомнили, что личный прием министрами и председателями государственных комитетов осуществляется, как правило, по предварительной записи, а заместителями Премьер-министра – только по предварительной записи с представлением обращения по существу вопроса.Приемы проводятся с 10:00 по адресу: г. Минск, ул. Советская, 9, ком.103. Контактные телефоны: (8017) 222 65 09, (8017) 222 63 69.