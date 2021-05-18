Совместное заседание двух палат белорусского Парламента состоится 19 мая

Согласно информации пресс-службы Палаты представителей, перед парламентариями с докладом на тему "О развитии социальной сферы Республики Беларусь" выступит заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. Члены Правительства ответят на вопросы парламентариев.После пройдет заседание Палаты представителей, на котором будет рассмотрен Декрет Президента от 9 мая 2021 года № 2 "О защите суверенитета и конституционного строя".