Советский район Минска занял первое место в социально-экономическом соревновании по итогам 2019 года

Советский район Минска занял первое место среди районов города за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития в 2019 году. Председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак сегодня наградил администрацию района.

Примечательно, что Советский район получает данную награду уже второй год подряд. Анатолий Сивак заметил, что очень сложно удерживаться на первых позициях:

— И это вы сделали достойно и по праву заслужили свое звание, — сказал Анатолий Сивак, вручая свидетельство главе Советского района Сергею Хильману.

Район традиционно занимает лидирующие позиции по финансовым показателям: а это порядка 16 процентов выручки и чистой прибыли города, более 23 процентов налоговых поступлений, работа по сокращению убыточных организаций, по взысканию просроченной внешней дебиторской задолженности. Здесь зафиксирован один из самых высоких уровней заработной платы — 1602,5 рубля.

— И если лидирующим позициям по отдельным экономическим показателям мы во многом обязаны работе наших организаций, то второе место по работе с населением — заслуга работников администрации, — пояснил глава района Сергей Хильман. — Одной из их ключевых задач является совершенствование работы с обращениями граждан и юридических лиц.

На должном уровне поставлена и работа по обеспечению безопасных условий труда в организациях района, о чем свидетельствует отсутствие случаев гибели людей на производстве.

Не отстает и социальная сфера — третье место в сфере образования. Высокий уровень качества обучения в районе подтверждает выпускная кампания 2019 года — 72 выпускника награждены золотой и серебряной медалями, 6 учащихся района получили 100-балльный сертификат по результатам централизованного тестирования.