Совет старейшин при Президиуме Совета Республики собрался в Минске

Заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва проходит сегодня в Минске. В ходе заседания планируется избрание председателя совета старейшин, обсуждение актуальных вопросов социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны, а также ознакомление с музейной экспозицией Совета Республики.



Этот совет был создан 3 ноября 2020 года постановлением Президиума Совета Республики. В него вошли председатели верхней палаты белорусского Парламента четвертого созыва Борис Батура и четвертого и пятого созывов Анатолий Рубинов, а также другие сенаторы различных созывов. В частности, Светлана Герасимович (шестой созыв), Надежда Ермакова (первый и второй созывы), Антонина Морова и Лилия Мороз (четвертый созыв), Сергей Рахманов (шестой созыв), Анатолий Русецкий и Владимир Сенько (пятый созыв).