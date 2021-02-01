Совет комиссии ЕЭК на год перенес срок вступления в силу технического регламента на энергопотребляющие устройства. Об этом во время видеобрифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, техрегламент начет действовать 1 сентября 2022 года.
– Решение необходимо, чтобы бизнес успел перестроиться под новые требования и восстановить свою деятельность в условиях отмены ограничений, связанных с коронавирусом.
По ее словам, также на 1 марта 2022 года перенесен срок принятия документа, который устанавливает формы этикеток энергопотребляющих устройств разных видов и правила их оформления. Ия Малкина проинформировала, что Совет комиссии разрешил временный ввоз некоторых видов морских судов без уплаты таможенных пошлин и налогов. Это касается судов, которые используются для геологоразведки.
– С такой инициативой выступила Российская Федерация. Россия запланировала работы по геологическому изучению в пределах Южно-Обского участка недр в Арктике. Существующие климатические условия региона снижают период проведения геологоразведки до 90–150 суток. Это обстоятельство затрудняет поиск судовладельцев, готовых предоставлять высокотехнологичные суда на такой короткий срок.
Поэтому Совет комиссии принял поправки в Решение Совета комиссии от 20 сентября 2019 года № 109, которые позволят расширить рынок краткосрочного фрахтования иностранных судов.
Ия Малкина пояснила, что льготный ввоз судов для геологоразведки будет возможен на срок до одного года. Однако будет действовать ряд условий.
– Во-первых, такие суда должны находиться в собственности иностранных лиц. Во-вторых, они должны быть зафрахтованы лицами стран союза по договору тайм-чартера или бербоут-чартера. Освобождение от уплаты пошлин и налогов будет касаться судов, которые были ввезены с 1 июля 2020 года. Действовать мера будет по отношению к судам, ввезенным до 31 декабря 2024 года включительно.
По ее словам, Совет также рассмотрел вопросы, связанные со ставками ввозных таможенных пошлин на фторид алюминия и плавиковый шпат.
– Не все запланированные вопросы были рассмотрены на заседании, в связи с чем обсуждение будет продолжено предварительно 8 февраля.
Фото: БЕЛТА
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Совет Комиссии ЕЭК на год перенес срок вступления в силу технического регламента на энергопотребляющие устройства
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