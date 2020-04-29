Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+1 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Совет ЕЭК рассмотрит устранение барьеров в ЕАЭС

Совет ЕЭК рассмотрит устранение барьеров в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии в среду обсудит устранение барьеров в Евразийском экономическом союзе, передает БЕЛТА.

— Совет ЕЭК 29 апреля рассмотрит ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, меры нетарифного регулирования, результаты мониторинга выполнения программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и мониторинга проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2019 году, — отметили в пресс-службе ЕЭК.

Планируется также рассмотреть вопросы о повышении роли Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в разработке и реализации антикризисных и стабилизационных мер в связи с пандемией коронавируса, об установлении ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении бензилового спирта, ванилина и этилванилина.

— Кроме того, в повестке — обсуждение проекта основных ориентиров макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2020—2021 годы и карты развития агроиндустрии ЕАЭС, — добавили в пресс-службе.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание по иностранной помощи, рост цен на нефть и открытие фонтанов в Гомеле. Главное за четверг
Таиланд с 3 мая откроет вещевые рынки, рестораны и парикмахерские
Первое лекарство от коронавируса успешно прошло испытания
Гороскоп на 2 мая
Apple упростила разблокировку iPhone Face ID для тех, кто в маске
Кино по играм The Sims и SimCity хотят снять в Голливуде
Телескоп "Хаббл" увидел распад кометы ATLAS на десятки фрагментов
Фотофакт. Невероятная красота террасных полей уезда Юаньян на заре
Apple и Google помогут отслеживать контакты зараженных коронавирусом
Палеонтологи выяснили, что крупнейшие хищные динозавры плавали не хуже крокодилов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Слабоумие и коронавирус
Могилевская молодежь передала медикам средства защиты и слова благодарности
Paramount снимет анимационный приквел «Трансформеров»
Психолог рассказал, как правильно вести себя в самоизоляции
Россия поможет США запустить секретный военный мини-шаттл
HBO снимет сериал по мотивам культового ужастика "Восставший из ада"
Арина Соболенко: мир изменится, и мы научимся ценить возможность быть там, где сердце
Видеофакт. Птица «сбила» американскую ракету на учениях в Польше
Италия поставила новый рекорд по вылечившимся от коронавируса
Проект межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года рассмотрят в сентябре
Вертолет нового марсохода NASA назвали "Находчивость"
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Освобожденный труд
Авторы
СКАНИРУЙТЕ