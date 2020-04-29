Совет ЕЭК рассмотрит устранение барьеров в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии в среду обсудит устранение барьеров в Евразийском экономическом союзе, передает БЕЛТА.

— Совет ЕЭК 29 апреля рассмотрит ход работы по устранению барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, меры нетарифного регулирования, результаты мониторинга выполнения программы формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и мониторинга проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии в 2019 году, — отметили в пресс-службе ЕЭК.

Планируется также рассмотреть вопросы о повышении роли Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития в разработке и реализации антикризисных и стабилизационных мер в связи с пандемией коронавируса, об установлении ставок ввозных таможенных пошлин единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении бензилового спирта, ванилина и этилванилина.

— Кроме того, в повестке — обсуждение проекта основных ориентиров макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2020—2021 годы и карты развития агроиндустрии ЕАЭС, — добавили в пресс-службе.