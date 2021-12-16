Совет ЕЭК рассмотрит изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли

Совет Евразийской экономической комиссии 24 декабря рассмотрит изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС в части регулирования внешней электронной торговли. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.





– Также в повестке проект Соглашения о правилах выпуска, обращения и погашения в рамках ЕАЭС складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Кроме того, планируется рассмотреть установление ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов титана.

Ия Малкина проинформировала, что в повестке рассмотрение предложения российской стороны о повышении вовлеченности государств-наблюдателей в работу Совета ЕЭК и другие вопросы.

sichevich@sb.by



Фото: facebook-аккаунт