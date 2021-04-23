Совет ЕЭК одобрил соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в ЕАЭС. Об этом во время брифинга по итогам мероприятия сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина. По ее словам, соглашение будет направлено в государства союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания.
– Это ключевой документ, направленный на формирование единого рынка аудиторских услуг союза. Документ предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц.
По словам Ии Малкиной, это позволит расширить возможности бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний.
Фото: архив БЕЛТА
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Совет ЕЭК одобрил соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в ЕАЭС
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