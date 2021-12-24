Совет ЕЭК одобрил проект соглашения о складских свидетельствах на сельхозпродукцию

Одобрен проект Соглашения о правилах выпуска (выдачи), обращения и погашения в Евразийском экономическом союзе складских свидетельств на сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина по итогам прошедшего сегодня заседания Совета ЕЭК.
– Документ направлен на формирование практики обращения складских свидетельств в союзе и предусматривает их взаимное признание государствами ЕАЭС на основе унифицированных требований в этой сфере.
По ее словам, соглашением устанавливаются единые подходы к обращению и погашению складских свидетельств, требования к типовому публичному договору хранения, предоставлению складу права выпуска (выдачи) складских свидетельств. В документе также зафиксированы направления обеспечения государственного контроля в этой области, а также обязательные сведения, которые должны содержаться в складском свидетельстве.
– Проект соглашения направлен в страны союза для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для его подписания, – уточнила Ия Малкина.
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