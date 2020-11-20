Социальное такси в Минске за девять месяцев обслужило 2,5 тысячи человек

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Чтобы воспользоваться такой услугой, люди с инвалидностью должны подать заявку в территориальные центры социального обслуживания населения столицы. В установленное время их забирает автомобиль «Социальная служба». Нуждающихся доставляют в поликлиники, аптеки, банки и другие объекты столицы и Минского района.Услугу соцтакси бесплатно оказывают инвалидам 1-й группы, инвалидам-колясочникам, детям-инвалидам до 18 лет, неработающим инвалидам 2-й группы старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума. Неработающий инвалид 2-й группы старше 70 лет, размер пенсии которого превышает 1,5 бюджета прожиточного минимума, может заказать такой автомобиль на условиях частичной оплаты (15 % от базовой величины, сейчас это 4 рубля 5 копеек вне зависимости от километража).Сегодня в Минске осуществляют перевозки 22 автомобиля «Социальная служба».