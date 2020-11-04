Министерство труда и социальной защиты на своем официальном сайте проинформировало, что социальная служба продолжает оказание помощи одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.
В территориальные центры соцобслуживания населения за период с 20 марта по 29 октября поступило и выполнено почти 31,5 тысячи заявок по доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.
Данная помощь оказывается социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они находятся в каждом районе страны.
С учетом активного развития торговыми сетями услуг по доставке товаров территориальные центры также будут предлагать содействие в оформлении заказов на получение таких услуг.
"За оказанием помощи необходимо обращаться в территориальные центры социального обслуживания, Белорусское общество Красного Креста и Белорусский республиканский союз молодежи. Контактные данные, по которым можно обратиться за оказанием помощи по доставке продуктов питания и лекарств для одиноких пожилых граждан и инвалидов, размещены также на сайтах местных органов власти", – сообщили в ведомстве.
В стране – порядка 844 тысяч одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них почти у 155 тысяч нет близких.
Фото: архив БЕЛТА
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Социальная служба выполнила с весны почти 31,5 тысячи заявок по доставке продуктов и лекарств на дом
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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