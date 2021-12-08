В гомельском ОМОНе состоялась сдача на чёрный берет

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Для забега уже традиционно используется полоса препятствий в районе деревни Борщевка Речицкого района протяженностью 8 км.Перед началом проверка амуниции и пожелания всем удачи. С криками «ОМОН - это сила» четвёрка бойцов ринулись доказывать не столько другим, сколько себе, что будут достойны носить символ спецподразделения.На всем пути то и дело звучали взрывы и выстрелы. Претенденты занимали круговую оборону, ползли в противогазах в едком дыму от дымовых шашек, пробирались через реальный бурелом, запрыгивали в глубокие окопы, преодолевали с ходу дымящиеся от «взрывов» рвы.Не пройдя и половины дистанции, сошел один из кандидатов. Этап за этапом, ползком и на коленях, глотая дым, остальные стремились к намеченной цели. Все трое выдержали сложнейший маршрут и вышли в финальную часть испытаний. Впереди практическая стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Затем спарринги.Несмотря на усталость, отстрелялись парни довольно успешно. Хотя оружие необходимо было собрать, зарядить, произвести прицельную стрельбу по ростовым фигурам и обязательно поразить каждую из них. И все это с ограничением по времени.Заканчивали программу испытаний спарринги. Поддержать бойцов на коврах приехал начальник УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Александр Шастайло. Каждому из претендентов пришлось выдержать три боя по две минуты с действующими сотрудниками ОМОН. Тем более, что на ринг выходили чемпионы и призеры различных видов соревнований по рукопашному бою.Дружный коллектив спецподразделения, как мог, поддерживал своих будущих коллег. И они выстояли, через боль, неимоверную усталость, доказав, что не из робкого десятка. Да, с синяками, ссадинами, но с улыбками счастья и самоутверждения.Практически сразу состоялось вручение головных уборов милицейского спецназа. Начальник УВД поздравил новоиспеченных обладателей черного берета со значимым событием в их жизни. Отметил, что они попали в сплочённый коллектив элитного подразделения, готового выполнить любую поставленную задачу вне зависимости от уровня сложности. Затем вручил каждому из прошедших испытания черный берет.Приняв заветные головные уборы, бойцы присягнули на верность спецназу, приложившись устами к главному символу ОМОНа – Знамени.