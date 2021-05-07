Сотрудники Министерства внутренних дел провели митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана Владимирова

В торжественном мероприятии накануне Дня Победы приняли участие Министр внутренних дел генерал-майор милиции Иван Кубраков, его заместители, руководство Могилевского облисполкома, начальники областных УВД и ГУВД Мингорисполкома, представители центрального аппарата МВД, курсанты и преподаватели ведомственных учебных заведений, ветераны органов внутренних дел и внутренних войск.
Памятник бойцам батальона милиции капитана К. Г. Владимирова расположен в деревне Гаи. На этом рубеже обороны Могилева с 12 по 18 июля 1941 года вел неравный бой батальон милиции. Атаки гитлеровцев разбивались о стойкость и мужество бойцов-милиционеров. Шесть суток без сна и отдыха под палящим июльским солнцем и непрекращающимся огнем стояли они насмерть. Из 250 бойцов батальона милиции в живых осталось только 19 человек.
Министр внутренних дел генерал-майор милиции Иван Кубраков:
- В этом году мы здесь проводили субботник, благоустраивали территорию возле мемориала. Такой памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны, единственный в воем роде на постсоветском пространстве. Это святое место для сотрудников милиции. Мы должны хранить память о наших героях, и на этих примерах воспитывать нашу молодежь. Здесь присутствовали курсанты, кадеты – это те ребята, которые будут защищать правопорядок в нашей стране. Ответственно заявляю: в эти праздничные дни общественный порядок будет обеспечен. А тех, кто призывают к противоправным действиям, иначе, чем врагами, назвать не могу. В Беларуси живут люди, которые ценят и чтут память героев, потому что в каждой семье есть родные и близкие, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, чтобы мы с вами жили мирно и счастливо. А мы не подведём и обеспечим безопасность. Если кто-то в этом сомневается, то с уверенностью могу сказать, мы не допустим провокаций и противоправных действий.
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц:
- В 76-ой раз мы будем с вами отмечать День Победы. Наш народ победил фашизм. На белорусской земле был развеян миф о непобедимости немецкой армии. И примером была оборона Могилева. Где на защиту стала Красная армия, ополченцы, батальон милиции, простые люди. 23 дня они не пропускали врага, они его и не пропустили: враг смог перейти их только мертвыми, как героев, потому что они не сдались. Это образец мужества и патриотизма, как необходимо любить и защищать свою Родину. Они отдали жизни, чтобы мы жили сегодня с вами, помнили их подвиг и чтобы подобного никогда не повторилось.
Символичным стало торжественное вручение досрочного звания капитана возле мемориала героическом батальону капитана Владимирова. Из рук министра капитанские погоны получили четырнадцать офицеров из разных уголков Беларуси. Среди них и командир роты Первомайского (г.Витебска) отдела Департамента охраны Николай Войцеховский:
- Это большая честь для меня, что я получаю звание досрочно и в таком памятном месте. Для каждого белоруса подвиг героев той войны живет в сердце. У меня с фронта не вернулся прадед. И я хочу, чтобы и мои дети росли патриотами.
Почетным гостем на митинге-реквиеме стал ветеран Великой Отечественной войны полковник милиции в отставке Николай Илькевич:
- День Победы - это святой для меня праздник. У меня на этой войне погиб брат, пошел добровольцем. Я был в партизанах подростком, меня посылали в разведку. И сегодня очень важно, сколько на этом памятном месте молодежи, что так хранят память о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны и возможность жить под мирным небом.
К памятнику участники митинга возложили живые цветы и венки. Последним аккордом праздничного мероприятия стали белые голуби, которых запустили в небо кадеты как символ мира.
Фото: Мариам Табагари
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Сотрудники Министерства внутренних дел провели митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана Владимирова
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