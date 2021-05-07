Сотрудники Министерства внутренних дел провели митинг-реквием у памятника батальону милиции капитана Владимирова

Памятник бойцам батальона милиции капитана К. Г. Владимирова расположен в деревне Гаи. На этом рубеже обороны Могилева с 12 по 18 июля 1941 года вел неравный бой батальон милиции. Атаки гитлеровцев разбивались о стойкость и мужество бойцов-милиционеров. Шесть суток без сна и отдыха под палящим июльским солнцем и непрекращающимся огнем стояли они насмерть. Из 250 бойцов батальона милиции в живых осталось только 19 человек.Символичным стало торжественное вручение досрочного звания капитана возле мемориала героическом батальону капитана Владимирова. Из рук министра капитанские погоны получили четырнадцать офицеров из разных уголков Беларуси. Среди них иПочетным гостем на митинге-реквиеме сталК памятнику участники митинга возложили живые цветы и венки. Последним аккордом праздничного мероприятия стали белые голуби, которых запустили в небо кадеты как символ мира.Фото: Мариам Табагари