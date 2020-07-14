Сотрудники МЧС проведут яркое шоу на Западной Двине в рамках «Славянского базара»

Витебские спасатели 18 июля проведут демонстрационные учения на акватории Западной Двины в рамках ХХIX международного фестиваля «Славянский базар», информирует пресс-служба областного управления МЧС.

Иллюстративное фото

На участке реки в центре города от Кировского моста до моста Блохина пролетит колонна воздушных судов МЧС, пройдут парад плавательных средств, демонстрационный показ проведения спасательных работ на акватории, показательные выступления альпинистов-высотников, демонстрация элементов экстремальной подготовки спасателей, а также ликвидация ДТП при возгорании автомобиля с человеком внутри. Завершатся выступления водным шоу.

Мероприятие стартует в 16:00. Подобных демонстрационных учений в области еще не проводили.