Сотрудники Госавтоинспекции помогли спасти котенка на кольцевой дороге Минска, сообщает УВД Минского облисполкома.
В Минское РУВД поступила благодарность в адрес инспекторов ДПС ОГАИ Минского РУВД Вадима Серебрякова и Евгения Ефимовича за участие в спасении животного.
Житель Минского района Дмитрий поблагодарил сотрудников милиции, которые 15 октября на кольцевой дороге в районе выезда из ЖК "Новая Боровая" спасли сбитого котенка. Крошечное животное долго находилось под металлическим ограждением, разделяющим полосы. Спасенного котенка Дмитрий с супругой отвезли в ветеринарную клинику. Пострадавшему животному оказали необходимую помощь, его жизни сейчас ничего не угрожает.
«Огромное спасибо сотрудникам Госавтоинспекции за человечность, отзывчивость, оказанную помощь и спасенную жизнь!» – поблагодарила семья.
Видео МВД
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Сотрудники ГАИ помогли спасти котенка на МКАД
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