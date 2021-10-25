Сотни тысяч домов остались без электричества из-за шторма на Западном побережье США

Мощный шторм, сопровождаемый сильными ливнями, обрушился 24 октября на Западное побережье США и оставил без электроснабжения несколько сотен тысяч частных домов и предприятий, а также затопил десятки улиц. В результате непогоды погибли по меньшей мере два человека, пишет ТАСС.
Телекомпания CBS уточнила, что в штате Калифорния без электричества остались как минимум 160 тыс. жилых домов и строений, в Орегоне – примерно 28 тыс., в штате Вашингтон – свыше 170 тыс. В районе большого Сиэтла из-за непогоды погибли два человека: на транспортное средство, в котором они находились, упало подмытое водными потоками большое дерево.
В некоторых прибрежных населенных пунктах высота затопившей их воды составила 50–60 см. На протяжении воскресения чрезвычайные службы приняли по меньшей мере 330 звонков с призывами об оказании строчной помощи, что в четыре раза больше среднесуточного показателя подобных сигналов в обычные дни. В столице Калифорнии Сакраменто, как отмечают в местном отделении Национальной метеорологической службы США, за неполные сутки выпал, вероятно, рекордный объем осадков.
– Погодные условия будут и далее ухудшаться, – сказали местные синоптики. – Сильные порывы ветра, высокие волны и проливные дожди окажут серьезное разрушительное воздействие.
С подобным предупреждением выступил также департамент транспорта Калифорнии, который призвал жителей штата воздержаться 25 октября от поездок на личном транспорте.
"Наводнения, оползни, перевернутые автомобили, и это только за минувшее утро, – отмечается в предостережении департамента. – Шторм, как ожидается, лишь усилится, усугубляемый завтра сильными дождями и выпадением снежных осадков. Воздержитесь от поездок, если они не вызваны крайней необходимостью".
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