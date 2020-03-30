Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+3 oC
USD: 2.6
EUR: 2.88
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Состояние Льва Лещенко улучшилось

Состояние Льва Лещенко улучшилось

Состояние госпитализированного с коронавирусом российского певца Льва Лещенко улучшается. Об этом сообщил РИА Новости друг артиста, юморист Владимир Винокур. В то же время о выписке речь пока не идет.

"На улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут", — сказал Винокур.

Лев Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Певец вместе с женой соблюдал режим самоизоляции, а когда супруги почувствовали себя плохо, они обратились за медицинской помощью.

23 марта певец был госпитализирован в больницу Коммунарки в Новой Москве с пневмонией. Позже у него диагностировали коронавирус.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Минчане могут обменять свои чеки «Имущество» на акции 18 столичных предприятий
Громкий уголовный процесс начался в суде Ленинского района Могилева
Названа дата открытия Олимпиады
Украденный у жителя Быховщины квадроцикл нашли в России
Стрим-концерт: Тео и Рыжикова в квартирнике Альфа Радио
Почти 1,5 тысячи рецептов доставили волонтеры БРСМ пожилым минчанам
В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд
Биржа: российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
В Минске риелторская компания три года работала без лицензии
В Добруше из-за снарядов ВОВ эвакуировали более 60 жильцов пятиэтажки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Доверие к эмигрантам
В Минске микроавтобус сбил женщину, выходившую из трамвая
Состояние Льва Лещенко улучшилось
Чего ожидать от массовой стерилизации бездомных кошек?
Стали известны подробности жесткой аварии на М6, где бус врезался в трактор
Хренин: в Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом
НАТО корректирует свои планы по проведению учений «Защитник Европы — 2020»
Председатель Ассоциации белорусских банков скончался в возрасте 45 лет
Украинский бизнесмен: продление карантина не смогут выдержать ни бизнес, ни население, ни власть
Хренин: интенсивность учений «Защитник Европы — 2020» с 16 марта снижена
МОК может объявить новую дату начала Олимпиады в Токио на этой неделе
мнение
Дмитрий КРЯТ
Страха нет, пока он не в тебе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ