Состояние Льва Лещенко улучшилось

Состояние госпитализированного с коронавирусом российского певца Льва Лещенко улучшается. Об этом сообщил РИА Новости друг артиста, юморист Владимир Винокур. В то же время о выписке речь пока не идет.

"На улучшение пошел, все хорошо, но еще неизвестно, когда выпишут", — сказал Винокур.

Лев Лещенко 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США. Певец вместе с женой соблюдал режим самоизоляции, а когда супруги почувствовали себя плохо, они обратились за медицинской помощью.

23 марта певец был госпитализирован в больницу Коммунарки в Новой Москве с пневмонией. Позже у него диагностировали коронавирус.