Состояние Илона Маска увеличилось за день на $ 32 млрд

Таким образом, Маск вновь стал человеком с состоянием более $ 300 млрд. В ноябре минувшего года он уже добивался такого результата – впервые в истории. До роста акций Tesla 3 января предприниматель и без того был самым богатым человеком на планете, но теперь еще увеличил разрыв с ближайшим соперником – гендиректором французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернаром Арно с состоянием $ 200,6 млрд.Рост акций Tesla произошел в понедельник, 3 января 2022 года (первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в этом году), на 13,53% – до уровня $ 1199,78 за акцию на фоне объявления в воскресенье о рекордном росте поставок электромобилей по итогам прошлого года. Компания направила клиентам 936 172 электромобиля, что на 87% больше, чем в 2020-м.