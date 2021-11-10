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  2. Состоялся первый авиарейс Москва – Гомель – Москва

Состоялся первый авиарейс Москва – Гомель – Москва

Сегодня гомельский аэропорт принял рейсовый самолет из столицы России. Теперь три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам лайнер российской авиакомпании «Северный ветер» свяжет воздушным сообщением город над Сожем и московское Шереметьево. 

Время в пути 90 минут, как от Питера до Москвы. Только направление теперь для российских летчиков на юго-запад. Маршрут не новый, так летали еще в советское время. До сих пор аэропорт Гомель  второй после Национального аэропорта Минск по объему пассажиропотока (и главная запасная авиаплощадка страны). Современный пассажирский павильон аэровокзала дает возможность одновременно обслуживать пассажиров двух самолетов класса Boеing 737-800. 

Давно пора было это сделать в рамках Союзного государства, рассказывает спустившийся с трапа сотрудник компании по организации концертной деятельности Артем Ростопин. Два билета до Гомеля вышли нам выгодней, чем поездка на машине. А какая экономия времени! Теперь в Москву и обратно только по воздуху. 


Из Гомеля главные авианаправления – туристические: Турция, Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), а до ковида была Болгария, Черногория и Тунис. Пандемия серьезно подкосила объемы перевозок белорусских авиаторов. В 2019-м – 139 рейсов. В 2020-м – 80. Однако по итогам 2021 года в Гомеле планируют обслужить 106 туристических чартеров. 




Знаковое событие для гомельчан, потому что возрастают возможности для путешествий в любую точку мира. Москва становится для Гомеля своего рода «воздушным плечом», плюс это дает дополнительные возможности для развития туристического потенциала нашего города, подчеркнул на встрече первого рейса председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко.Более того, с российской компанией прорабатывается возможность возобновления востребованных рейсов Гомель Калининград, а также идет обсуждение и других направлений.




Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 59 «Вокзал – Аэропорт» в Гомеле теперь усовершенствовано для удобства пассажиров. Автобусы будут отправляться от остановки "Автовокзал" в 9:55 по средам и в 18:25 по понедельникам и субботам. Из аэропорта автобус будет выезжать в 11:55 по средам и в 20:05 по понедельникам и субботам.

galkovsky@sb.by

Фото БЕЛТА

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