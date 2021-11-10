Состоялся первый авиарейс Москва – Гомель – Москва

Сегодня гомельский аэропорт принял рейсовый самолет из столицы России. Теперь три раза в неделю по понедельникам, средам и субботам лайнер российской авиакомпании «Северный ветер» свяжет воздушным сообщением город над Сожем и московское Шереметьево.

Время в пути – 90 минут, как от Питера до Москвы. Только направление теперь для российских летчиков на юго-запад. Маршрут не новый, так летали еще в советское время. До сих пор аэропорт Гомель – второй после Национального аэропорта Минск по объему пассажиропотока (и главная запасная авиаплощадка страны). Современный пассажирский павильон аэровокзала дает возможность одновременно обслуживать пассажиров двух самолетов класса Boеing 737-800.

– Давно пора было это сделать в рамках Союзного государства, – рассказывает спустившийся с трапа сотрудник компании по организации концертной деятельности Артем Ростопин. – Два билета до Гомеля вышли нам выгодней, чем поездка на машине. А какая экономия времени! Теперь в Москву и обратно только по воздуху.





Из Гомеля главные авианаправления – туристические: Турция, Египет (Хургада и Шарм-эль-Шейх), а до ковида была Болгария, Черногория и Тунис. Пандемия серьезно подкосила объемы перевозок белорусских авиаторов. В 2019-м – 139 рейсов. В 2020-м – 80. Однако по итогам 2021 года в Гомеле планируют обслужить 106 туристических чартеров.













– Знаковое событие для гомельчан, потому что возрастают возможности для путешествий в любую точку мира. Москва становится для Гомеля своего рода «воздушным плечом», плюс это дает дополнительные возможности для развития туристического потенциала нашего города, – подчеркнул на встрече первого рейса председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко. – Более того, с российской компанией прорабатывается возможность возобновления востребованных рейсов Гомель – Калининград, а также идет обсуждение и других направлений.













Расписание движения автобусов по городскому маршруту № 59 «Вокзал – Аэропорт» в Гомеле теперь усовершенствовано для удобства пассажиров. Автобусы будут отправляться от остановки "Автовокзал" в 9:55 по средам и в 18:25 по понедельникам и субботам. Из аэропорта автобус будет выезжать в 11:55 по средам и в 20:05 по понедельникам и субботам.

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