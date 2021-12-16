Сосновский: уже давно все в Европе поняли, что Беларусь не сломать и не перевернуть

Такое мнение выразил главный редактор интернет-издания World Economy, немецкий политолог Александр Сосновский в эфире "Беларусь 1".
– Уже давно все в Европе поняли, что просто так Беларусь не изменить, не сломать и не перевернуть. Им [Западу] нужно каким-то образом показать своим избирателям, коллегам по ЕС и коллегам из-за океана, что они предпринимают какие-то шаги [в отношении Беларуси]. Правда, отношение к этому у всех очень прохладное. Все понимают, что санкциями никакой цели не достигнуть, а объявлять их нужно потому, что это такая обязательная программа, которая показывает, что они якобы борются с так называемым «режимом» Беларуси, – сказал политолог.
Андрей Сосновский уверен, что отвечать [на такие действия] нужно всегда, ведь политика сдерживания неэффективна:
– Такая политика только дает возможность другой, противной во всех смыслах стороне предпринимать новые шаги, направленные против суверенности государства, в данном случае Беларуси. Любые попытки повлиять на суверенность должны пресекаться.