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  2. Сорок городов Японии отказались принимать олимпийских спортсменов из-за COVID-19

Сорок городов Японии отказались принимать олимпийских спортсменов из-за COVID-19

Местные власти опасаются, что медицинские учреждения на фоне четвертой волны коронавирусной инфекции могут быть перегружены, сообщает Reuters со ссылкой на японскую газету Nikkei. 


Сорок из более чем 500 городов, зарегистрированных для приема международных участников, отказались принимать спортсменов в тренировочные лагеря, было принято решение отменить и культурные обмены перед Олимпиадой.

Другие регионы, которые должны были принимать спортсменов, также сильно пострадали – речь особенно про восточную префектуру Чиба, где сборная США по легкой атлетике должна была организовать тренировочный лагерь. Префектура сообщила, что команда отменила эти планы.

Некоторые муниципалитеты выразили обеспокоенность по поводу того, как справится японская медицинская система, если Игры превратятся в масштабное мероприятие, а профсоюз, состоящий из более чем ста врачей, призвал правительство отменить Игры, заявив, что система здравоохранения рухнет, если они начнутся.

Широ Хасэгава, чиновник из города Окуидзумо, заявил, что они не смогут принять у себя хоккейную команду из Индии для тренировок перед Играми.

Иностранные спортсмены также не будут участвовать в тестовых соревнованиях по велосипедному мотокроссу на Олимпийских играх.

Чтобы не допустить вспышки COVID-19 во время мероприятия, Япония планирует предложить вакцинацию примерно 2,5 тыс. олимпийским и паралимпийским спортсменам и вспомогательному персоналу.

12 мая в Японии зафиксировано более семи тысяч новых случаев, из которых 969 приходится на Токио. По данным правительства, 13 мая в северной префектуре Хоккайдо, где будут проходить Олимпийские игры, подтверждены рекордные 712 случаев коронавируса. 

Олимпийские игры в Токио были отложены в прошлом году и должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. 
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Фото: РЕЙТЕР
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