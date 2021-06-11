В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 12 июня пройдет очередной этап соревновательного шоу боевых машин. Подробностями зрелищного мероприятия поделился с sb.by исполнительный директор ИКК «Линия Сталина» Александр Метла:
Фото: stalin-line.by
– Соревновательное шоу стало уже традиционным. В нем принимают участие четыре экипажа, которые будут соревноваться между собой в искусстве вождения, скорости прохождения дистанции, преодолении препятствий и точности стрельбы из установленного на боевой машине основного и дополнительного вооружения. До начала соревнований у зрителей будет возможность увидеть реконструкцию боя Афганской войны.
В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон, где каждый сможет поучаствовать в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах. Самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами и памятными сувенирами. В качестве главного приза катание на танке.
Организаторы гарантируют, что каждый сможет испытать незабываемые эмоции от бешеных скоростей боевых машин, стрельбы орудий и рева моторов многотонных машин.
Соревновательное шоу пройдет при поддержке Министерства обороны Беларуси.
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Соревновательное шоу боевых машин пройдет 12 июня на «Линии Сталина»
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