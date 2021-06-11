Соревновательное шоу боевых машин пройдет 12 июня на «Линии Сталина»

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В дополнение к основной программе мероприятия для посетителей будет открыто несколько интерактивных зон, где каждый сможет поучаствовать в исторической викторине, стрельбе из пневматики, сборке-разборке оружия и других мастер-классах. Самые активные участники зоны ГТО будут награждены дипломами и памятными сувенирами. В качестве главного приза катание на танке.Организаторы гарантируют, что каждый сможет испытать незабываемые эмоции от бешеных скоростей боевых машин, стрельбы орудий и рева моторов многотонных машин.Соревновательное шоу пройдет при поддержке Министерства обороны Беларуси.