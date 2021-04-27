Правоохранители сегодня выезжали в четыре столичные школы: на электронную почту учебных заведений поступили сообщения о минировании. В Telegram-канале Следственного комитета сообщается, что Ленинским (г. Минска) районным отделом СК возбуждено уголовное дело по фактам заведомо ложных сообщений об опасности (ч.1 ст. 340 УК).
В Telegram-канале столичной милиции сегодня уведомили, что сообщения о минировании получили школы № 144 по ул. Красина, 65, № 2 по ул. Семеняко, 38, № 51 по ул. Дроздовича, 3 и № 4 по ул. Красноармейская, 11.
Правоохранительными органами были приняты меры по обеспечению безопасности людей: более трех тысяч учащихся и работников школ были эвакуированы. На места происшествий выбывали саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Ни на одном из объектов взрывных устройств не обнаружено.
Сейчас все еще проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Отмечается, что за три месяца 2021 года Следственным комитетом возбуждено 71 уголовное дело о заведомо ложных сообщениях об опасности.
В ведомстве напоминают, что заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет. Максимальное наказание по ст. 340 УК – 7 лет лишения свободы. Кроме того, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.
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Сообщения о минировании столичных школ не подтвердились: возбуждено уголовное дело
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