Солигорские милиционеры помогли найти пропавшего школьника

Вечером 24 октября школьник ушел из дома, на следующий день его мать обратилась за помощью в милицию.
С самого утра правоохранители приступили к поискам. Десятилетнего мальчика нашли спустя несколько часов.
– Утром 25 октября 2021 года в райотдел обратилась горожанка: вечером накануне ее сын ушел гулять и не вернулся. Поиски мальчика были начаты оперативно. Сотрудник ИДН нашел его около одного из торговых центров города. Школьник был передан матери, с ребенком все хорошо, – рассказали sb.by в инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД.
Ребенок пояснил, что переночевал в подъезде одного из жилых многоквартирных домов, а ушел из дома, чтобы погулять.
По факту произошедшего проведена проверка: установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.
Материал по факту невыполнения обязанности по сопровождению малолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.