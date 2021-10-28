Солигорские милиционеры помогли найти пропавшего школьника

С самого утра правоохранители приступили к поискам. Десятилетнего мальчика нашли спустя несколько часов.– рассказали sb.by вРебенок пояснил, что переночевал в подъезде одного из жилых многоквартирных домов, а ушел из дома, чтобы погулять.По факту произошедшего проведена проверка: установлено, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.Материал по факту невыполнения обязанности по сопровождению малолетнего в возрасте до 16 лет в ночное время направлен для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.