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Сокол переизбран руководителем КПБ

Прошедший сегодня в Минске XIII съезд Коммунистической партии Беларуси утвердил программу работы партии на президентских выборах нынешнего года и избрал партийное руководство.

Первым секретарем ЦК КПБ переизбран Алексей Сокол. В свое политическом докладе съезду он подчеркнул:

- Коммунистическая партия Беларуси является единственной марксистко-ленинской партией в Беларуси и полностью поддерживает политический и социально-экономический курс развития нашего государства. Данная поддержка базируется на том, что государство образующие ценности, социальная справедливость, труд, (а не спекулятивно-финансовая деятельность), социальные стандарты, которые КПБ провозглашает и разделяет, также составляют содержание проводимой руководством Беларуси социально-экономической политики. В стране действует система государственных социальных гарантий различным категориям граждан: детям, молодым семьям, инвалидам, ветеранам, малообеспеченным слоям населения. Несмотря на негативные последствия мирового финансово-экономического кризиса, социальная программа в Республике не свернута, а развивается. Коммунистическая партия Беларуси является одной из немногих на политическом пространстве, кто поддерживает политическое руководство нашей страны. Данная поддержка основана на совпадение стратегических целей и практических задач нашей партии в проводимой социально-экономической политике по построению социально-ориентированного правового государства для народа.

Вторым секретарем ЦК избран Игорь Карпенко. Секретарем ЦК по идеологии стал Сергей Саранков, секретарем ЦК по работе с молодежью - Андрей Беляков.

Председателем Совета КПБ избран Алексей Камай.

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Фото: Александр КУШНЕР
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