В Калинковичах местная молодежь провела трудовую акцию «За Беларусь!»

Молодежь райцентра Калинковичи в Гомельской области провела трудовую акцию «За Беларусь». Более полусотни молодых людей и девушек, учащихся Полесского колледжа и Калинковичского лицея, провели масштабную уборку памятных мест, связанных с непростой историей нашей страны.





По форме местная трудовая акция – это субботник, хотя и проходила в четверг. В списке рабочих площадок – захоронения воинов и жертв Великой Отечественной войны, могилы ветеранов на местном кладбище, памятник войнам-интернационалистам и памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Без уважения к нашему прошлому не будет нормального будущего, уверен учащийся Полесского государственного аграрного колледжа им. В. Ф. Мицкевича Станислав Кащев:

– Все эти люди, с историями которых мы соприкасаемся сегодня, строили нашу страну, защищали ее, умирали за нее. Поэтому мы делаем важное дело – приводим все эти памятники и захоронения в порядок. Мы трудимся за сохранение памяти о героях, за Беларусь!





Митинга и громких слов не было, на акции превалировала работа. Трещал хмызняк под ударами топора, грабли убирали свежеопавшую листву. И много, много улыбок. Совместный волонтерский труд – лучшая акция, поясняет педагог-организатор Калинковичского государственного профессионального аграрно-технического лицея Ольга Трофимова:

– Говорят, то, что сделано вместе, бескорыстно и для всех, остается в сердцах надолго. Нам кажется, эта большая уборка проводится для тех, кто погиб за Родину. Но главное, это те чувства, которые рождаются в сердцах наших учащихся. Помощь, уважение, ответственность за судьбу страны – эти чувства появляются тогда, когда вы вживую соприкасаетесь с нашей героической и трагической историей.





Современная белорусская молодежь занимает активную общественную позицию, уважает государственные ценности и выступает за стабильное развитие нашей страны, рассказывает первый секретарь Калинковичской районной организации РО БРСМ Татьяна Аргунова-Веко:

– Мы сегодня живем в онлайн-эпоху, часть жизни переместилась в интернет –это естественный процесс технологического развития общества. Однако, к сожалению, через различные информационные каналы сейчас нагнетается обстановка, а когда мы возвращаемся в офлайн – жизнь другая. Работа, учеба, развлечения. Эта акция пример того, как мы вместе мирно заботимся о нашей стране, памяти, сохраняя ее для будущих поколений. Когда мы вместе за современную, спокойную, трудолюбивую Беларусь – она такой и будет.

galkovsky@sb.by

Фото Николая БОРИСЕНКО.