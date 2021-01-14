С 15 января по 28 февраля в столице будет проходить городская профилактическая акция «Социальный патруль», сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».
В рамках акции проведут рейды по местам нахождения лиц без определенного места жительства, оборудуют пункты выдачи горячей пищи, теплой одежды, помогут в оказании юридических и психологических услуг.
Нуждающимся предложат медицинскую помощь, ночлег, помогут в поиске родственников и решении других важных вопросов. Предусмотрена и работа с социальной столовой.
В состав групп «Социального патруля» входят сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания населения, милиционеры, медработники, представители общественных организаций и волонтеры.
Прошлой зимой в ходе акции «Социальный патруль» разные виды помощи получили 388 лиц без определенного места жительства, из них 295 были выявлены в ходе рейдов, 93 обратились самостоятельно.
Фото: БЕЛТА
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Согреть и накормить. Акция «Социальный патруль» стартует в Минске 15 января
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