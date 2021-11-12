Соглашение по охране и защите авторских прав в интернете принято в СНГ

В настоящее время в рамках СНГ действует соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав от 24 сентября 1993 года, благодаря которому были в целом определены условия и порядок взаимной охраны авторского права и смежных прав в странах Содружества. Его принятие в том числе способствовало расширению сотрудничества в области взаимного обмена культурными ценностями путем использования произведений науки, литературы и искусства.Государства - участники данного соглашения присоединились к международным договорам: Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений, Женевской конвенции об охране производителей фонограмм от неразрешенного воспроизведения их фонограмм, а также Римской конвенции об охране прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаций телерадиовещания. При этом они привели в соответствие национальное законодательство в данной сфере, приняли законы, обеспечивающие охрану авторского права и смежных прав на уровне требований указанных договоров.Однако в документе не учтены такие факторы, как стремительное развитие цифровых технологий, включая интернет, перевод в цифровой формат многих видов объектов авторского права и смежных прав (литературные и музыкальные произведения, фильмы и др.) и широкое их распространение в интернете, зачастую без согласия авторов и правообладателей, интенсификация информационного обмена. Все это приводит к многочисленным нарушениям интеллектуальных прав в цифровой среде и требует дополнительных мер по их охране и защите. Для решения этих проблем стала очевидной необходимость приведения законодательства в рамках СНГ в соответствие с современными реалиями и международными требованиями в области охраны авторского права и смежных прав в цифровой среде.Соглашение о сотрудничестве по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях было разработано Российской государственной академией интеллектуальной собственности - базовой организацией стран Содружества по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Документ позволит объединить усилия стран СНГ по защите прав авторов и правообладателей в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, установить единые подходы к решению проблем, возникающих в данной сфере, в том числе за счет гармонизации соответствующего национального законодательства.