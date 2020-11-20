Соглашение между ЕАЭС и Китаем об обмене таможенной информацией вступает в силу 21 ноября

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Участниками обмена информацией будут центральные таможенные органы государств – членов ЕАЭС и Главное таможенное управление КНР.Соглашение определяет базовые подходы к поэтапной реализации обмена информацией, а детальные условия будут прописаны в отдельных протоколах, заключаемых между участниками обмена.Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов отметил:Для скорейшей реализации Соглашения Комиссия совместно с государствами–членами Евразийского экономического союза разработала проект Протокола между центральными таможенными органами государств – членов союза и Главным таможенным управлением КНР о порядке реализации обмена информацией.В декабре прошлого года в китайском Харбине состоялся первый раунд переговоров, в ходе которого был согласован ряд положений, регламентирующих реализацию обмена информацией на начальном этапе.Сейчас доработка и согласование положений Протокола проводится путем переписки с китайской стороной. После улучшения эпидемиологической ситуации в мире и открытия границ планируется проведение второго раунда переговоров и ряда встреч технических специалистов с последующей подготовкой Протокола к подписанию.Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и КНР, было подписано 6 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума заместителями председателей правительств государств – членов союза, министром иностранных дел Китайской Народной Республики и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии.