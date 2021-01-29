Собрание столичных участников VI Всебелорусского народного собрания проходит в Минске

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Участие в собрании принимают председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова, министр экономики Александр Червяков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей от города Минска, представители местных органов исполнительной власти, а также профсоюзов и общественных организаций, таких как РОО «Белая Русь», БРСМ, Белорусский союз женщин и Белорусское общественное объединение ветеранов.Как сообщили sb.by в пресс-службе Мингорисполкома, делегатами VI Всебелорусского народного собрания от столицы избрано 366 человек, в том числе 55 депутатов Минского городского Совета депутатов. Абсолютное большинство делегатов (336 человек, или 91,8%) имеют высшее образование, остальные – среднее и среднее специальное. Почти половина столичных участников всенародного форума (170 человек, или 46,4%) – представительницы прекрасного пола.VI Всебелорусское народное собрание состоится в Минске 11–12 февраля с участием 2700 делегатов со всей страны. Делегаты оценят работу государственной власти за минувшую пятилетку, определят основные направления и параметры развития государства на 2021–2025 годы и выработают план дальнейшего социально-экономического развития страны.