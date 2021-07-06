Соболенко вышла в полуфинал Уимблдонского турнира

В целом игра носила равный характер. Однако белоруска оказалась чуть напористей и изобретательней в ключевые моменты.В первом сете до счета 5:4 в пользу первой ракетки нашей страны теннисистки брали исключительно свои подачи. Но в десятом гейме Соболенко сумела-таки отличиться на приеме, поставив точку в этой партии с пятого сетбола.Воодушевившись таким развитием событий, белоруска и старт второй партии оставила за собой – 2:0. В третьем гейме Жабер, известная своей неуступчивостью, сделала обратный брейк – и после этого теннисистки вернулись к обмену геймами, выигранными на своей подаче. Но в восьмом гейме представительница белорусской школы тенниса в очередной раз брейканула – и впоследствии этого плацдарма ей хватило для итоговой победы.Ранее на этом турнире из серии «Большого шлема» Соболенко последовательно оставила не у дел Монику Никулеску из Румынии (WTA: 191) (6:1, 6:4), британку Кэти Бултер (WTA: 219) (4:6, 6:3, 6:3), колумбийку Марию Камилу Осорио Серрано (WTA: 94) (6:0, 6:3) и Елену Рыбакину из Казахстана (WTA: 20) (6:3, 4:6, 6:3). А выход в финал белоруска оспорит с Каролиной Плишковой из Чехии (WTA: 13). Вторую полуфинальную пару составили Эшли Барти из Австралии (WTA: 1) и немка Ангелик Кербер (WTA: 28).Остальные представители нашей страны в одиночном разряде борьбу на травяном мейджоре уже завершили. Ольга Говорцова (WTA: 136) зачехлила ракетку в первом раунде, Виктория Азаренко (WTA: 14) и Егор Герасимов (ATP: 73) – во втором, Александра Саснович (WTA: 100) – в третьем, а Илья Ивашко (ATP: 79) – в четвертом.