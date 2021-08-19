Соболенко не смогла выйти в 1/8 финала турнира в Цинциннати

Теннисистка из Испании не входит в элитный пул, однако все равно крайне опасна – и, в частности, ее майская победа на турнире в Белграде и последовавшие вслед за этим неплохие выступления на Roland Garros (четвертьфинал) и Уимблдоне (1/8 финала) это красноречиво подтверждают. Тем не менее фаворитом в отчетной игре, конечно, считалась Соболенко. И именно она оставила за собой первый сет.Однако развить успех первая ракетка Беларуси из-за обилия невынужденных ошибок не смогла. Соперница действовала не так активно, но при этом значительно меньше ошибалась – и это позволило ей добиться неожиданной победы.Уже завершила выступление в одиночном разряде Western & Southern Open и Александра Саснович (WTA: 90), которая в квалификации победила француженку Кристину Младенович (WTA: 57) (6:4, 7:5) и немку Андреа Петкович (WTA: 68) (7:5, 6:2), но на стадии 1/32 финала проиграла Хизер Уотсон из Великобритании (WTA: 67) (2:6, 6:3, 1:6).Зато продолжает борьбу за титул Виктория Азаренко (WTA: 15), последовательно обыгравшая россиянку Людмилу Самсонову (WTA: 52) (6:2, 6:3) и американку Элисон Риске (WTA: 37) (6:2, 7:5) и сейчас готовящаяся к поединку 1/8 финала против первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии.Азаренко дважды выигрывала этот турнир, в том числе в прошлом сезоне.