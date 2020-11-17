Погода внесла коррективы в дорожную обстановку. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными, учитывать погодные условия, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Зимнюю резину можно установить сейчас, не дожидаясь 1 декабря. Автолюбителей призывают не допускать резких маневров и торможений, не превышать скоростной режим, быть внимательными на пешеходных переходах и пропускать людей.
Пешеходам напоминают о необходимости пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Советуют регулярно убеждаться в том, что водитель готов пропустить. Не стоит забывать о ношении световозвращающих элементов.
Родителей призывают проводить профилактические беседы с детьми и напоминать маленьким участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на улице.
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Соблюдать дистанцию и тормозить плавно: ГАИ напоминает правила движения в гололед
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ