Соблюдать дистанцию и тормозить плавно: ГАИ напоминает правила движения в гололед

Зимнюю резину можно установить сейчас, не дожидаясь 1 декабря. Автолюбителей призывают не допускать резких маневров и торможений, не превышать скоростной режим, быть внимательными на пешеходных переходах и пропускать людей.Пешеходам напоминают о необходимости пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. Советуют регулярно убеждаться в том, что водитель готов пропустить. Не стоит забывать о ношении световозвращающих элементов.Родителей призывают проводить профилактические беседы с детьми и напоминать маленьким участникам дорожного движения о правилах безопасного поведения на улице.