Соавтор Оливера Стоуна, режиссер Игорь Лопатенок: я хотел бы снять фильм про Александра Лукашенко

Американский режиссер Игорь Лопатенок, ставший соавтором знаменитого Оливера Стоуна в работе над фильмом «Qazaq. История золотого человека», который посвящен первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, высказал желание в перспективе снять фильм о Президенте Беларуси Александре Лукашенко. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках презентации картины на ММКФ "Лiстапад".

– История лидера Беларуси очень драматична, – считает Игорь Лопатенок. – Мы американская компания и я американский режиссер, но при этом еще гражданин России и Украины. И для меня эта история близка и понятна, по драматургии очень привлекательна. Драмы здесь хватает на очень серьезное кино. А все остальное в руках Господа Бога. Надо, чтобы все совпало, а это достаточно сложный процесс. Пока ничего не могу сказать определенного, но хотелось бы.

Режиссер имеет белорусские корни, семья его матери родом из Гомельской области.

– Для меня быть на радзiме, где я в последний раз был в 1988 году, –большое счастье, – признался Лопатенок.

Вместе с Оливером Стоуном Игорь Лопатенок работал над рядом серьезных проектов – в частности, над киноисторией Эдварда Сноудена, фильмом "Украина в огне", съемками интервью с Президентом России Владимиром Путиным.

– За это мой учитель получил очень серьезную трепку в либеральных СМИ, но он шел на это сознательно, – рассказал Лопатенок. – Но Оливер – человек мира и делает то, что читает нужным. А испугать человека, который добровольцем пошел во Вьетнам, – я не вижу среди либеральных СМИ таких героев.

Режиссер поделился мыслями о положении Беларуси в сегодняшнем мире:

– Вы фактически находитесь под ударом. Против вас идет информационная кампания, хорошо организованная, хорошо проплаченная. Если цитировать пресс-секретаря Белого дома, то окажется, что воды Атлантического океана омывают Беларусь. Это примерно тот уровень, то, что сегодня люди знают о Беларуси: здесь есть океан и "последний диктатор Европы".

Этот стереотип надо разрушить, поскольку он не соответствует действительности, говорит Лопатенок:



– То, что не соответствует действительности, порождает фантазмы. Вот соседняя страна – Украина, где я родился, показывает очень ярко, к чему может привести построение общества на фантазмах, на конструктах, которые насаждаются, и в них начинают верить.