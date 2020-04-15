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  2. Снова дизельгейт: более 250 000 человек подали иск против Volkswagen

Снова дизельгейт: более 250 000 человек подали иск против Volkswagen

Немецкий Volkswagen никак не может преодолеть дизельгейт — скандал вокруг фальсификации данных о выбросах автомобилей концерна с дизельными двигателями.


Очередной коллективный иск — крупнейший в истории — подали против автопроизводителя более 250 тысяч человек. Клиенты требуют возместить материальный ущерб, а общая сумма выплат может превысить 800 миллионов евро.

Клиенты мотивируют свое требование тем, что не смогли продать свои автомобили по предполагаемым ценам — рыночная стоимость дизельных автомобилей Volkswagen из-за скандала резко упала.

По предварительному соглашению, Volkswagen обязуется выплатить компенсацию в размере 15% от первоначальной стоимости автомобиля (от 1350 до 6257 евро в зависимости от модели).

Все выплаты будут производиться с помощью специальной электронной платформы. Несогласные с такой компенсацией клиенты смогут подать индивидуальные иски, пишет motor со ссылкой на Handelsblatt.

Отмечается, что выплаты не смогут получить неграждане Германии или те, кто приобрел авто после 31 декабря 2015 года.

Судебное слушание запланировано на 5 мая, и до этого срока Volkswagen намерен достичь мирового соглашения.

Новая волна дизельгейта началась в конце 2019 года после визита в штаб-квартиру Volkswagen представителей прокуратуры. Тогда были изъяты документы, касающиеся разработки и испытаний дизельного мотора с индексом EA288.

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Фото: РЕЙТЕР
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