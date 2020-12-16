Снопков: принятые в ходе Белорусско-Китайского межправительственного комитета решения носят глубокий стратегический характер

– отметил Николай Снопков.По его словам, создание рабочей группы по упрощению торговых процедур между Министерством коммерции КНР и Министерством экономики Республики Беларусь говорит само за себя.– подчеркнул Первый вице-премьер. –Николай Снопков обратил внимание, что упрощение торговли услугами на современном этапе является основой для активной торговли.В ходе заседания комитета отмечена также системность предоставления и масштабность безвозмездной технической помощи КНР на важнейшие социальные проекты и развитие инфраструктуры Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».В настоящее время портфель составляет около 253 млн долларов США, а всего с 2015 по 2019 год освоение по проектам международной технической помощи составило 492 млн долларов США, что составляет почти 50% от всей безвозмездной технической помощи, поступающей в страну.Председатель китайской части Белорусско-Китайского межправительственного комитета подтвердил приоритетность и безусловное качество реализации в Беларуси за счет технико-экономической помощи Китая двух спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.Стороны обсудили также необходимость скорейшего вовлечения в экономический оборот в Республике Беларусь остатков кредитных линий КНР в объеме около 4 млрд долларов США на конкретные проекты по развитию социальной и транспортной инфраструктуры в целях неуклонного повышения уровня жизни населения Республики Беларусь.Фото: пресс-служба Правительства