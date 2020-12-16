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  2. Снопков: принятые в ходе Белорусско-Китайского межправительственного комитета решения носят глубокий стратегический характер

Снопков: принятые в ходе Белорусско-Китайского межправительственного комитета решения носят глубокий стратегический характер

Первый заместитель Премьер-министра подвел итоги и дал оценку прошедшему 14 декабря 2020 года заседанию Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского Правительства.


– Во-первых, эксклюзивным является создание в рамках межправительственного комитета Комиссии по таможенному и карантинному сотрудничеству. Это практическая площадка для отработки всех вопросов доступа на рынки КНР, ветеринарного, карантинного надзора и логистических цепочек, – отметил Николай Снопков.

По его словам, создание рабочей группы по упрощению торговых процедур между Министерством коммерции КНР и Министерством экономики Республики Беларусь говорит само за себя. 

– По договоренности Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпиня эта площадка направлена на упрощение торговых процедур и создание базы для активной торговли, – подчеркнул Первый вице-премьер. – В-третьих, в рамках заседания межправкомитета подписано совместное заявление Министерства экономики Республики Беларусь и Министерства коммерции КНР о начале переговоров по Соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между КНР и Беларусью. Реализация этого Соглашения изменит сущность и глубину совместного развития, упростит предоставление взаимных инвестиций без ограничений и запретительных списков. 

Николай Снопков обратил внимание, что упрощение торговли услугами на современном этапе является основой для активной торговли. 

В ходе заседания комитета отмечена также системность предоставления и масштабность безвозмездной технической помощи КНР на важнейшие социальные проекты и развитие инфраструктуры Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

В настоящее время портфель составляет около 253 млн долларов США, а всего с 2015 по 2019 год освоение по проектам международной технической помощи составило 492 млн долларов США, что составляет почти 50% от всей безвозмездной технической помощи, поступающей в страну.

Председатель китайской части Белорусско-Китайского межправительственного комитета подтвердил приоритетность и безусловное качество реализации в Беларуси за счет технико-экономической помощи Китая двух спортивных объектов – Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта.

Стороны обсудили также необходимость скорейшего вовлечения в экономический оборот в Республике Беларусь остатков кредитных линий КНР в объеме около 4 млрд долларов США на конкретные проекты по развитию социальной и транспортной инфраструктуры в целях неуклонного повышения уровня жизни населения Республики Беларусь.

Фото: пресс-служба Правительства
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