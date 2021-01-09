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  2. «Снимите это немедленно»: Топ-7 странных трендовых вещей 2020 года

«Снимите это немедленно»: Топ-7 странных трендовых вещей 2020 года

«Модно не всегда красиво» - об этом стоит помнить, если вы решились на покупку дорогой брендовой вещи, но вас смущает ее дизайн. Да, так бывает! Иногда дизайнеры создают безумные вещи по безумным ценам, но это вовсе не значит, что такие изделия нужно приглашать в свой гардероб. Мы создали свою подборку странных брендовых вещей, в качестве доказательства того, что люкс может быть нелепым. 

1.Розовые «лапы» Balenciaga

Фото: Balenciaga

Для многих будет вообще не удивительно, что список странных трендовых вещей начинается с Balenciaga. Уж они то знают толк в создании нелепых и одновременно футуристичных моделей. Среди них мы выбрали самую-самую. Вашему вниманию – розовые ботильоны с пальцами за 1500 долларов. 

Мы не знаем, что поразило нас больше: дизайн, цвет или каблук. Но, судя по всему, дизайнеры в серьез думают, что такое можно носить. Кроме того, они даже позаботились о практичности модели - подошва прорезинена и шипована. 

2. Перчатки-рукава Maison Margiela

Фото: Maison Margiela

А следующая вещь в нашем антирейтинге – перчатка-рукав от Maison Margiela. С первого взгляда можно подумать, что это сложенный коврик для йоги, но нет, это аксессуар, который каким-то образом должен согревать вас зимой.

Правда, мы нашли ему еще одно применение, например, расчищать себе пространство в час пик в общественном транспорте или, если кто-то не соблюдает дистанцию, стоит только «рукав» протянуть, и вы в безопасности. Перчатки-рукава Maison Margiela оценили бы и студенты. Каждый, кто хоть раз был учащимся, знает как здорово, сидя на скучной лекции, иметь под рукой (в нашем случае на руке) такую мягкую подушечку. 

3. Перекошенные джинсы Facetasm x Levi’s

Фото: Levi's

Вот от кого-кого, но от Levi’s никто не ожидал изделия, которое попадет в список «антитрендов». В совместной коллаборации с японским брендом Facetasm они зачем-то создали перекошенные джинсы.

Если быть точнее, они соединили две абсолютно разные по длине и форме штанины в одну модель. Мы предполагаем, что таким образом они хотели помочь покупателю, которые не могут определиться, что им больше подходит зауженные скинни или свободные «mom’s». 

4. Куртка-«жаба» United Colors of Benetton

Фото: United Colors of Benetton

«Когда хотели сделать милый дизайн, но что-то пошло не так» - именно так можно сказать, о модели куртки от итальянской компании United Colors of Benetton. Что именно нас смутило? Бренд выпустил изделие по всей длине которого нашиты игрушки в виде медведей. Антуража этой вещи придает характерный золотистый цвет. По нашему мнению, такое сочетание превращает человека в нечто странное и пузырчатое. Причем, похожую модель фирма выпустила и в детской коллекции, но там мишки разноцветные, да и в целом для детей смотрится еще терпимо.  

5. Рыбацкие сапоги Y/Project

Фото: Y/Project

Французский бренд Y/Project создал сапоги, в которых не будут страшны грязь, плохие дороги и болота. С таким изделием вам даже брюки не понадобятся, ведь длина сапог достигает пятой точки.

С первого взгляда обувь напоминает огромные резиновые сапоги для рыбалки, но если присмотреться, то в них можно увидеть тонкую шпильку и острый мыс. Кроме того, модель изготовлена из черной лаковой кожи. В общем, если вы любите объем во всем, то данные сапоги отлично подойдут.

6. Шуба-швабра Bottega Veneta 

Фото: Bottega Veneta 

Как правило, за каждым брендом закреплен их тренд, который они активно продвигают в зависимости от сезона. У итальянской марки Bottega Veneta - это бахрома. Причем это не просто маленькая отделка на блузке или свитшоте (бренд не разменивается по мелочам). Дизайнеры создали длинную шубу желтого цвета, которая похожа на швабру. Ну, или на картофель фри, тут как фантазия сыграет.

Сложно предположить, носибельная ли она, но практичная уж точно, ведь благодаря ее длине вы сможете собрать пыль и грязь со всех улиц, по которым будете прогуливаться. Цена такой шубы составила 6900 евро. 

К слову, жену Джастина Бибера Хейли Болдуин не смутил дизайн изделия, и она с удовольствием приобрела его в свой гардероб. 

7. Рваные колготки

Фото: Gucci 

Мы уже рассказывали о дырявых колготках от Gucci, но этот «шедевр» стоит того, чтобы мир послушал о нем еще раз. 
Итальянский бренд создал капроновые колготки, отличительной особенностью которых стали стрелки и дырки по всей поверхности изделия. Цена изделия составила 190 долларов.

В сети по этому поводу разгорелось масштабное обсуждение. Неизвестно, что больше «смаковали» комментаторы: дизайн, цена или то, что колготки были распроданы за считанные часы. 

Многие девушки, имеющие в своем арсенале «капронки» с затяжками, могут радоваться, что их не нужно зашивать или выкидывать. Теперь можно сказать: «Так модно». Да и такая мода будет явно бюджетнее и доступнее, чем у Gucci. 
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