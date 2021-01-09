«Снимите это немедленно»: Топ-7 странных трендовых вещей 2020 года

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Balenciaga

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Maison Margiela

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Levi's

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United Colors of Benetton

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Y/Project

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Bottega Veneta

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Gucci

Для многих будет вообще не удивительно, что список странных трендовых вещей начинается с Balenciaga. Уж они то знают толк в создании нелепых и одновременно футуристичных моделей. Среди них мы выбрали самую-самую. Вашему вниманию – розовые ботильоны с пальцами за 1500 долларов.Мы не знаем, что поразило нас больше: дизайн, цвет или каблук. Но, судя по всему, дизайнеры в серьез думают, что такое можно носить. Кроме того, они даже позаботились о практичности модели - подошва прорезинена и шипована.А следующая вещь в нашем антирейтинге – перчатка-рукав от Maison Margiela. С первого взгляда можно подумать, что это сложенный коврик для йоги, но нет, это аксессуар, который каким-то образом должен согревать вас зимой.Правда, мы нашли ему еще одно применение, например, расчищать себе пространство в час пик в общественном транспорте или, если кто-то не соблюдает дистанцию, стоит только «рукав» протянуть, и вы в безопасности. Перчатки-рукава Maison Margiela оценили бы и студенты. Каждый, кто хоть раз был учащимся, знает как здорово, сидя на скучной лекции, иметь под рукой (в нашем случае на руке) такую мягкую подушечку.Вот от кого-кого, но от Levi’s никто не ожидал изделия, которое попадет в список «антитрендов». В совместной коллаборации с японским брендом Facetasm они зачем-то создали перекошенные джинсы.Если быть точнее, они соединили две абсолютно разные по длине и форме штанины в одну модель. Мы предполагаем, что таким образом они хотели помочь покупателю, которые не могут определиться, что им больше подходит зауженные скинни или свободные «mom’s».«Когда хотели сделать милый дизайн, но что-то пошло не так» - именно так можно сказать, о модели куртки от итальянской компании United Colors of Benetton. Что именно нас смутило? Бренд выпустил изделие по всей длине которого нашиты игрушки в виде медведей. Антуража этой вещи придает характерный золотистый цвет. По нашему мнению, такое сочетание превращает человека в нечто странное и пузырчатое. Причем, похожую модель фирма выпустила и в детской коллекции, но там мишки разноцветные, да и в целом для детей смотрится еще терпимо.Французский бренд Y/Project создал сапоги, в которых не будут страшны грязь, плохие дороги и болота. С таким изделием вам даже брюки не понадобятся, ведь длина сапог достигает пятой точки.С первого взгляда обувь напоминает огромные резиновые сапоги для рыбалки, но если присмотреться, то в них можно увидеть тонкую шпильку и острый мыс. Кроме того, модель изготовлена из черной лаковой кожи. В общем, если вы любите объем во всем, то данные сапоги отлично подойдут.Как правило, за каждым брендом закреплен их тренд, который они активно продвигают в зависимости от сезона. У итальянской марки Bottega Veneta - это бахрома. Причем это не просто маленькая отделка на блузке или свитшоте (бренд не разменивается по мелочам). Дизайнеры создали длинную шубу желтого цвета, которая похожа на швабру. Ну, или на картофель фри, тут как фантазия сыграет.Сложно предположить, носибельная ли она, но практичная уж точно, ведь благодаря ее длине вы сможете собрать пыль и грязь со всех улиц, по которым будете прогуливаться. Цена такой шубы составила 6900 евро.К слову, жену Джастина Бибера Хейли Болдуин не смутил дизайн изделия, и она с удовольствием приобрела его в свой гардероб.Мы уже рассказывали о дырявых колготках от Gucci, но этот «шедевр» стоит того, чтобы мир послушал о нем еще раз.Итальянский бренд создал капроновые колготки, отличительной особенностью которых стали стрелки и дырки по всей поверхности изделия. Цена изделия составила 190 долларов.В сети по этому поводу разгорелось масштабное обсуждение. Неизвестно, что больше «смаковали» комментаторы: дизайн, цена или то, что колготки были распроданы за считанные часы.Многие девушки, имеющие в своем арсенале «капронки» с затяжками, могут радоваться, что их не нужно зашивать или выкидывать. Теперь можно сказать: «Так модно». Да и такая мода будет явно бюджетнее и доступнее, чем у Gucci.