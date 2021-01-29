"Снежный снайпер" определил лучших юных биатлонистов Брестской области

Юным биатлонистам нужно было преодолеть дистанции в 600, 800 и 1000 метров с двумя огневыми рубежами. Первыми лыжню опробовали самые младшие участники, затем соревновались ребята из средней и старшей возрастных групп, а завершали программу смешанные эстафеты. Все отмечали, что погода преподнесла к "Снежному снайперу" настоящий сюрприз. Выпало много снега, прихватил легкий морозец. Так что условия, для того чтобы показать самые лучшие результаты, были идеальные.Спортивные баталии продолжались три дня. Было множество наград. В эстафетной гонке в младшей возрастной группе победила команда Барановичского района. Вторую ступень пьедестала заняли пружанские ребята, на третью поднялись кобринчане. В средней возрастной группе золото и серебро также у барановичской и пружанской команд, бронзу завоевали их соперники из Дрогичинского района. Старшие участники "Снежного снайпера" соревновались в двух группах. В обеих первенствовали хозяева. Среди юношей и девушек 2005–2006 годов рождения второе и третье места разделили команды Ганцевичского и Пружанского районов. Среди спортсменов 2004 года рождения серебро – у пружанцев, бронза – у ганцевчан.Награды победителям в торжественной обстановке вручали заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк, глава Барановичского района Михаил Полуян и председатель областного отделения Белорусской федерации биатлона Сергей Гладышев. По результатам областного этапа "Снежного снайпера" сформируют сборную команду из 28 лучших юных спортсменов, которые представят Брестчину на республиканских соревнованиях, которые должны стартовать 8 февраля в "Раубичах".Фото Бориса Новограна