Снежные снайперы. Праздник биатлона в «Раубичах»

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Согласно статистическим данным за прошлый год, в нашей стране регулярно занимается физкультурой и спортом 25,3% населения.

Никто из тех, кто участвует в «Снежном снайпере», не занимается биатлоном в детско‑юношеских спортивных школах. В этих соревнованиях за медали борются исключительно любители. Путь к финалу начинается в школах: сначала лучших отбирают на этом этапе, потом — на районных и областных соревнованиях. Из 31 980 ребят, которые выступили в первых турах соревнований в этом сезоне, в финал прошли 196 лучших. Они разыграли медали в четырех возрастных категориях: среди школьников 11—12 лет, 13—14, 15—16 и самых старших — 17‑летних биатлонистов‑любителей. Они могли сражаться на трассе и стрельбище в прошлом году, но финальный этап традиционных соревнований провести не удалось из‑за неблагоприятных погодных условий и пандемии. В этом году победителями в общекомандном зачете стали спортсмены из Минска, завоевавшие семь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Замкнули тройку лидеров команды Могилевской и Минской областей.Один из тех, кто сделал свой вклад в победу Минска, — Анатолий Штундер. В смешанной эстафете вместе с Кариной Марченко, Марией Сашуриной и Валерием Куцем он стал победителем, в спринте остановился в шаге от пьедестала.— говорил после финиша Анатолий.На финише смешанной эстафеты команду Минска встречал и неоднократный чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин — папа Марии. Девушка по стопам отца не пошла: она всерьез занимается легкой атлетикой и на следующий день после окончания «Снежного снайпера» отправилась на первенство страны по «профильному» виду. Но и в «Раубичах» Маше равных не было — помимо золота в эстафете, она взяла награду высшей пробы и в спринте.— признавался Вадим Сашурин.Поводов для радости у ребят было много. Кто-то был счастлив, что одержал победу. Кто-то — что смог быстро пробежать всю дистанцию или чисто отстреляться на огневом рубеже… Призеры соревнований, конечно, получили медали, кубки, сертификаты и сувениры, но без подарков с турнира не уехал никто — каждый участник решающего этапа получил от Президентского спортивного клуба два комплекта формы для занятий спортом.Принявший участие в церемонии награждения призеров «Снежного снайпера»отметил, что этот турнир — знаковый: