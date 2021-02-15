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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Снежные снайперы. Праздник биатлона в «Раубичах»

В воскресенье в «Раубичах» было солнечно и шумно. Тренеры бежали вдоль лыжной трассы с криками «Давай-давай!», ребятишки, вглядываясь в мишенные установки на стрельбище, желали своим товарищам по команде точной стрельбы. Финальный этап республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба, собравший в главном биатлонном центре страны почти 200 мальчишек и девчонок из всех регионов, стал настоящим праздником для юных спортсменов-любителей.

Фото  БЕЛТА

Фото  БЕЛТА
Никто из тех, кто участвует в «Снежном снайпере», не занимается биатлоном в детско‑юношеских спортивных школах. В этих соревнованиях за медали борются исключительно любители. Путь к финалу начинается в школах: сначала лучших отбирают на этом этапе, потом — на районных и областных соревнованиях. Из 31 980 ребят, которые выступили в первых турах соревнований в этом сезоне, в финал прошли 196 лучших. Они разыграли медали в четырех возрастных категориях: среди школьников 11—12 лет, 13—14, 15—16 и самых старших — 17‑летних биатлонистов‑любителей. Они могли сражаться на трассе и стрельбище в прошлом году, но финальный этап традиционных соревнований провести не удалось из‑за неблагоприятных погодных условий и пандемии. В этом году победителями в общекомандном зачете стали спортсмены из Минска, завоевавшие семь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых наград. Замкнули тройку лидеров команды Могилевской и Минской областей.



Один из тех, кто сделал свой вклад в победу Минска, — Анатолий Штундер. В смешанной эстафете вместе с Кариной Марченко, Марией Сашуриной и Валерием Куцем он стал победителем, в спринте остановился в шаге от пьедестала.

— Эти соревнования всегда очень хорошо организованы, и здесь можно показать свои лучшие результаты, — говорил после финиша Анатолий. — В «Снежном снайпере» участвовали пятеро моих братьев — они, по сути, начали наш путь в биатлоне. Все побеждали в этих соревнованиях, и мне даже сложно сказать, у кого из нас больше всего наград. Если бы была возможность участвовать в «Снежном снайпере» и в следующем году, я, конечно, был бы очень рад — после этого турнира всегда остается очень много впечатлений.



На финише смешанной эстафеты команду Минска встречал и неоднократный чемпион мира по биатлону Вадим Сашурин — папа Марии. Девушка по стопам отца не пошла: она всерьез занимается легкой атлетикой и на следующий день после окончания «Снежного снайпера» отправилась на первенство страны по «профильному» виду. Но и в «Раубичах» Маше равных не было — помимо золота в эстафете, она взяла награду высшей пробы и в спринте.


   Согласно статистическим данным за прошлый год, в нашей стране регулярно занимается физкультурой и спортом 25,3% населения.


— В том, что Маша победила, моей заслуги нет — только ее самой, — признавался Вадим Сашурин. — Очень здорово, что такие соревнования проводятся. В теперешней обстановке хочется, чтобы подобных событий было как можно больше. Где еще, как не в спорте, можно испытать такие эмоции?



Поводов для радости у ребят было много. Кто-то был счастлив, что одержал победу. Кто-то — что смог быстро пробежать всю дистанцию или чисто отстреляться на огневом рубеже… Призеры соревнований, конечно, получили медали, кубки, сертификаты и сувениры, но без подарков с турнира не уехал никто — каждый участник решающего этапа получил от Президентского спортивного клуба два комплекта формы для занятий спортом. 



Принявший участие в церемонии награждения призеров «Снежного снайпера» заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко отметил, что этот турнир — знаковый:

— Биатлон очень активно развивается в Беларуси. За последние годы введено около 14 центров развития этого вида спорта. Для ребят созданы замечательные условия, и все больше мальчиков и девочек приходят в этот вид спорта. Думаю, престиж «Снежного снайпера» в будущем будет возрастать. Прорабатываем вопрос, чтобы привлекать к участию в турнире не только мальчишек и девчонок из нашей страны, но и, возможно, соседей из Российской Федерации, чтобы их команды тоже принимали участие в этих замечательных соревнованиях. 






past@sb.by

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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК , Алексей СТОЛЯРОВ
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