«Снегурочка в чулках»: Анна Седокова удивила подписчиков в Instagram

Знаменитость позирует в облегающем черном боди и кружевных чулках. Конечно, такой облик для звезды – привычное дело. В подписи к посту Седокова провела небольшой опрос: она поинтересовалась, любят ли ее подписчицы чулки так же, как и она. И действительно, многие дамы решили даже встречать Новый год в таком смелом образе.
Но некоторые раскритиковали и аксессуар, и в целом образ звезды:
– Не люблю, люблю колготки! Разные сексуальные и красивой текстуры – мужчины любят из срывать, рекомендую особенно под платья, без ничего больше, – поделилась мнением стилист Оксана.
– Чулочки – беее. Аня – супер! Ну они малы ! И вид не тот. Какие-то дешевые прям!!! Снимите это немедленно – и новое фото без, – высказалась Ирина.
Многие порекомендовали артистке похудеть.