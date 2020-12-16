«Снегурочка в чулках»: Анна Седокова удивила подписчиков в Instagram

Знаменитость позирует в облегающем черном боди и кружевных чулках. Конечно, такой облик для звезды – привычное дело. В подписи к посту Седокова провела небольшой опрос: она поинтересовалась, любят ли ее подписчицы чулки так же, как и она. И действительно, многие дамы решили даже встречать Новый год в таком смелом образе.Но некоторые раскритиковали и аксессуар, и в целом образ звезды:– поделилась мнением стилист Оксана.– высказалась Ирина.Многие порекомендовали артистке похудеть.