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  2. СМИ: талибы захватили город Тургунди на границе с Туркменистаном

СМИ: талибы захватили город Тургунди на границе с Туркменистаном

Туркменские СМИ со ссылкой на афганское издание TOLO news пишут, что боевики радикального движения «Талибан» захватили город Тургунди на границе с Туркменистаном.

Фото носит иллюстративный характер

Некоторые источники утверждают, что в Тургунди была слышна стрельба.

Как уточняет РИА Новости, ранее 9 июля появились новости о том, что талибы с боями вошли в Кандагар, административный центр одноименной провинции и крупнейший город на юге Афганистана. Ранее в тот же день сообщалось, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан боевики «Талибана» взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном. Агентство пишет, что официальный представитель политофиса движения Мухаммад Наим заявил: соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров в интервью RT заявил, что «еще месяц назад представители «Талибана» начали отбирать участки госграницы со стороны Афганистана. <...> К началу июля уже они 700 км взяли под свой контроль. К моменту нашего приезда в Таджикистан (8 июля. – Прим. ред.) под контроль взята практически вся госграница, этот участок с Республикой Таджикистан  – 1344 км». При этом Анатолий Сидоров отметил, что Таджикистану понадобится материально-техническая помощь, однако нет необходимости в привлечении коллективных сил ОДКБ для охраны границы с Афганистаном.
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Фото: РЕЙТЕР
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