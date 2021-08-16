СМИ сообщают о жертвах в аэропорту Кабула из-за давки и стрельбы

Как минимум пять человек погибли в аэропорту столицы Афганистана в результате давки и стрельбы. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на очевидцев.
По сведениям агентства, один из свидетелей увидел, как грузят тела пяти жертв в автомобиль. Вместе с тем другой очевидец сообщает, что пока нет точной информации о том, при каких именно обстоятельствах погибли люди, уточняет ТАСС.
Вчера стало известно, что боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул. Они заявили, что контролируют всю территорию государства. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В Кабул талибы вошли без боя, однако ситуация в городе остается напряженной. В аэропорту – толпа желающих улететь из Афганистана. Подробнее о происходившем в Исламской Республике 15 августа мы писали здесь.