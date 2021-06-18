СМИ: Россия может возобновить полеты в Турцию с 1 июля

Фото:

pixabay.com

По некоторым данным, может быть открыто около семи рейсов в неделю, однако окончательное решение еще неизвестно. Forbes направил запрос представителю оперативного штаба.Отмечается, что делегация российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19. Группа прилетит в Москву вечером 18 июня. По итогам визита станет известно о возможности возобновления авиасообщения и туризма.Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки COVID-19. Обе стороны сократили число рейсов до двух в неделю. 31 мая стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в данных странах.