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  2. СМИ: Россия может возобновить полеты в Турцию с 1 июля

СМИ: Россия может возобновить полеты в Турцию с 1 июля

Российский оперштаб по борьбе с коронавирусом может объявить о восстановлении авиасообщения с Турцией с 1 июля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на несколько источников. 

Фото: pixabay.com

По некоторым данным, может быть открыто около семи рейсов в неделю, однако окончательное решение еще неизвестно. Forbes направил запрос представителю оперативного штаба.

Отмечается, что делегация российских экспертов 17 июня прибыла в Турцию для оценки ситуации с COVID-19. Группа прилетит в Москву вечером 18 июня. По итогам визита станет известно о возможности возобновления авиасообщения и туризма.

Напомним, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки COVID-19. Обе стороны сократили число рейсов до двух в неделю. 31 мая стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в данных странах.
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